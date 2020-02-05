2020-02-05T15:36+0300
2020-02-05T15:36+0300
https://ria.ru/20200205/1564272027.html
Совещание Владимира Путина с членами правительства. Прямая трансляция
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Совещание Владимира Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 15 января.
2020-02-05T15:36+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65682778&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283803_0:0:1024:576_1200x0_80_0_0_c1e4706caaf685c6ff9df3898ea1852b.jpg
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Совещание Владимира Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 15 января.
Тогда глава государства анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, озвучил предложения в экономической сфере, а также инициировал поправки в Конституцию.
По оценке главы Минфина Антона Силуанова, дополнительные расходы по финансированию мер из послания до 2024 года превысят четыре триллиона рублей.