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Совещание Владимира Путина с членами правительства. Прямая трансляция
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РИА Новости
Совещание Владимира Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 15 января.
2020-02-05T15:36+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65682778&type=mp4
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Совещание Владимира Путина с членами правительства. Прямая трансляция

15:36 05.02.2020
3690
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Главной темой обсуждения станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 15 января.
Тогда глава государства анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, озвучил предложения в экономической сфере, а также инициировал поправки в Конституцию.
По оценке главы Минфина Антона Силуанова, дополнительные расходы по финансированию мер из послания до 2024 года превысят четыре триллиона рублей.
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Правительство РФВладимир ПутинМоскваПолитика
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