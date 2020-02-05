В Ленобласти сокращены сроки оказания помощи онкопациентам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области . Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, предусматривающее, в частности, существенное сокращение сроков ожидания получения специализированных обследований для онкологических пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать семи рабочих дней со дня назначения, сроки консультаций специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание — не более трех рабочих дней, а сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями — семи рабочих дней с момента установления предварительного диагноза заболевания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что территориальной программой установлены отдельные нормативы объема и финансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях отдельным диагностическим и лабораторным исследованиям (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическим диагностическим исследованиям, гистологическим и молекулярно-генетическим исследованиям с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии). Также конкретизированы права пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, на получение медицинской помощи, включая проведение диспансеризации.