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Ленинградская область
2020-02-05T11:49+0300
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В Ленобласти сокращены сроки оказания помощи онкопациентам
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РИА Новости

В Ленобласти сокращены сроки оказания помощи онкопациентам

11:49 05.02.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, предусматривающее, в частности, существенное сокращение сроков ожидания получения специализированных обследований для онкологических пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать семи рабочих дней со дня назначения, сроки консультаций специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание — не более трех рабочих дней, а сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями — семи рабочих дней с момента установления предварительного диагноза заболевания", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что территориальной программой установлены отдельные нормативы объема и финансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях отдельным диагностическим и лабораторным исследованиям (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическим диагностическим исследованиям, гистологическим и молекулярно-генетическим исследованиям с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии). Также конкретизированы права пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, на получение медицинской помощи, включая проведение диспансеризации.
"Финансовое обеспечение программы на 2020 год составит почти 32,7 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей выше показателя 2019 года (+3,6%)",- пояснили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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