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LG отказалась от участия в Mobile World Congress из-за коронавируса
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РИА Новости

LG отказалась от участия в Mobile World Congress из-за коронавируса

11:45 05.02.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiMobile World Congress
Mobile World Congress
© AP Photo / Emilio Morenatti
Mobile World Congress. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Южнокорейская LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в этом году решила отказаться от участия в крупнейшей международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) из-за рисков, связанных с коронавирусом, говорится на сайте компании.
"Рассматривая вопрос безопасности своих сотрудников, партнеров и клиентов, LG решила отказаться от участия в MWC 2020 в конце этого месяца в Барселоне", - сообщается в пресс-релизе.
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Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии Mobile World Congress ежегодно проходит в Барселоне с 2006 года. В 2020 году она продлится с 24 по 27 февраля. Ожидается, что в этом году выставку посетят около 109 тысяч человек, а свою продукцию представят несколько тысяч компаний, включая Ericsson, Facebook, Google, Huawei, Nokia, Qualcomm Technologies, Samsung, Sony, Microsoft и ZTE.
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