LG отказалась от участия в Mobile World Congress из-за коронавируса

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Южнокорейская LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в этом году решила отказаться от участия в крупнейшей международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) из-за рисков, связанных с коронавирусом, говорится на сайте компании.
"Рассматривая вопрос безопасности своих сотрудников, партнеров и клиентов, LG решила отказаться от участия в MWC 2020 в конце этого месяца в Барселоне", - сообщается в пресс-релизе.
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Вместо этого компания намерена провести отдельные мероприятия в ближайшем будущем, где представит свои новые продукты.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами Китая, один из них погиб.
Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии Mobile World Congress ежегодно проходит в Барселоне с 2006 года. В 2020 году она продлится с 24 по 27 февраля. Ожидается, что в этом году выставку посетят около 109 тысяч человек, а свою продукцию представят несколько тысяч компаний, включая Ericsson, Facebook, Google, Huawei, Nokia, Qualcomm Technologies, Samsung, Sony, Microsoft и ZTE.