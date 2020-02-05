МИД КНР поблагодарил РФ за оказание медпомощи зараженным коронавирусом

МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время двое китайских граждан, находящихся в России, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, получают квалифицированную помощь, они находятся в стабильном состоянии.
В этой связи китайская сторона выражает благодарность российской стороне, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник на пресс-конференции.
Хуа Чуньин указала, что Китай готов продолжить работу с международным сообществом, в том числе с российской стороной, чтобы вместе вести борьбу с заболеванием.
Накануне, 3 февраля, секретариат вице-премьера России Тятьяны Голиковой сообщил, что все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления, после чего они смогут принять решение остаться в России или покинуть страну.