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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-05T11:50+0300
https://ria.ru/20200205/1564271597.html
МИД КНР поблагодарил РФ за оказание медпомощи зараженным коронавирусом
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РИА Новости

МИД КНР поблагодарил РФ за оказание медпомощи зараженным коронавирусом

11:50 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Машина скорой помощи заезжает на территорию Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время двое китайских граждан, находящихся в России, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, получают квалифицированную помощь, они находятся в стабильном состоянии.
В этой связи китайская сторона выражает благодарность российской стороне, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник на пресс-конференции.
Хуа Чуньин указала, что Китай готов продолжить работу с международным сообществом, в том числе с российской стороной, чтобы вместе вести борьбу с заболеванием.
Накануне, 3 февраля, секретариат вице-премьера России Тятьяны Голиковой сообщил, что все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления, после чего они смогут принять решение остаться в России или покинуть страну.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
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Россия-Китай: ГлавноеХуа ЧуньинМИД КНРКитайРоссия
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