МИД КНР поблагодарил РФ за оказание медпомощи зараженным коронавирусом

Хуа Чуньин указала, что Китай готов продолжить работу с международным сообществом, в том числе с российской стороной, чтобы вместе вести борьбу с заболеванием.

Накануне, 3 февраля, секретариат вице-премьера России Тятьяны Голиковой сообщил, что все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления, после чего они смогут принять решение остаться в России или покинуть страну.