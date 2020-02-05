На борту карантинного судна в Японии находятся 24 россиянина

ТОКИО, 5 фев - РИА Новости. МИД Японии проинформировал посольство РФ в этой стране, что на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине из-за угрозы распространения коронавируса , находятся 24 гражданина России, сообщила пресс-служба российской дипмиссии. МИДпроинформировал посольство РФ в этой стране, что на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине из-за угрозы распространения, находятся 24 гражданина России, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

"Посольство находится в постоянном контакте с МИД и Минздравом Японии, держит ситуацию на контроле. Россияне обеспечены питанием и медицинской помощью", - говорится в сообщении посольства РФ в Японии.

На борту судна выявлены положительные результаты начальных тестов на коронавирус у 10 человек. Среди них, как сообщается на сайте компании-оператора судна, двое австралийцев, трое жителей Гонконга, один гражданин США и филиппинский член экипажа. На катере японские медики транспортировали их в больницу.

На Diamond Princess введен карантин на 14 дней, всем пассажирам запрещено выходить из кают. Как сообщало агентство Киодо, 6 февраля утром судно причалит к берегу в Йокогаме для загрузки продовольствия.

Diamond Princess встало на рейд у порта Йокогама c понедельника после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Оно должно было в понедельник вернуться в Йокогаму, но выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга был заражен новым типом коронавируса. Сообщается, что в Гонконге он и сошел на берег. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех пассажиров и членов экипажа.