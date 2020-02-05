В Сочи перенесли форум "Здоровое общество"

Форум "Здоровое общество" должен был пройти 12 февраля. Будет ли он перенесен в другой город, пока не известно, уточнили в пресс-службе.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.