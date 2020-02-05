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В Сочи перенесли форум "Здоровое общество"
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РИА Новости

В Сочи перенесли форум "Здоровое общество"

11:37 05.02.2020 (обновлено: 14:21 05.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Форум "Здоровое общество", который должен был пройти в первый день Российского инвестиционного форума в Сочи, переносится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее правительство РФ приняло решение о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с коронавирусом.
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"Форум "Здоровое общество" в Сочи переносится", - говорится в сообщении.
Форум "Здоровое общество" должен был пройти 12 февраля. Будет ли он перенесен в другой город, пока не известно, уточнили в пресс-службе.
Как уточнили организаторы форума, мероприятие пройдет в ближайшие 3-4 месяца вне зависимости от площадки и дат проведения Российского инвестиционного форума.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайОбщество
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