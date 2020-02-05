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Определены 1200 полуфиналистов конкурса "Учитель будущего"
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РИА Новости

Определены 1200 полуфиналистов конкурса "Учитель будущего"

11:37 05.02.2020 (обновлено: 13:34 05.02.2020)
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс "Учитель будущего"
Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс Учитель будущего
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Определены 1200 полуфиналистов профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые успешно преодолели этап дистанционного тестирования и вышли в региональные полуфиналы, запланированные с 14 февраля по 22 марта в восьми городах России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"В тестировании приняли участие свыше 30 тысяч учителей. Каждый блок тестирования открывался последовательно после прохождения предыдущего,. – По итогам онлайн-этапа мы определили 400 команд – всего 1200 человек, которые теперь продолжат борьбу за победу на очных региональных полуфиналах", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
На дистанционном этапе участники проходили тестирование по предметам преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по нормам языка и культуре речи. Баллы участников команды (в команде по три человека) суммировались и формировали рейтинг команды в каждом из восьми округов России. Результаты испытаний, а также рекомендуемую литературу участники смогут увидеть в своих личных кабинетах на сайте teacher.rsv.ru.
"Знания психологии действительно актуальны для современной педагогики. Наши ведущие учителя сегодня обладают не только глубоким владением материала по предмету, но и формируют позитивный психологический климат в школе. Тестирование в рамках конкурса также охватывает особо актуальные вопросы культуры речи. Мы видим позитивный отклик от регионов и уверены, что конкурс будет расти в своих масштабах", - привели в пресс-службе Минпросвещения комментарий главы ведомства Сергея Кравцова.
Второй этап – очные полуфиналы – будут проходить с 14 февраля по 22 марта в 8 городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Уфе, Грозном, Ростове-на-Дону и Солнечногорске Московской области. "На очных полуфиналах встретятся по 50 сильнейших команд каждого округа", - сообщил руководитель конкурса "Учитель будущего" Андрей Богданцев.
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Он отметил, что из общего числа школ России, чьи учителя продолжат участие в полуфиналах конкурса, 31,5% составляют сельские школы. "Это наглядный пример успешной реализации национального проекта "Образование" в части развития сельских школ России. Открываются новые центры образования "Точки роста", обновляется материально-техническая база учреждений, а с этого года стартовала федеральная программа "Земский учитель". Почти треть полуфиналистов из российских сел – это важный показатель успешности первого сезона конкурса", – сказал Богданцев.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустила 19 ноября при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.
Конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", отметили в пресс-службе.
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