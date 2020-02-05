Определены 1200 полуфиналистов конкурса "Учитель будущего"

Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс "Учитель будущего"

© Фото : пресс-служба АНО "РСВ" Более 25 тысяч человек подали заявки на конкурс "Учитель будущего"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Определены 1200 полуфиналистов профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые успешно преодолели этап дистанционного тестирования и вышли в региональные полуфиналы, запланированные с 14 февраля по 22 марта в восьми городах России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"В тестировании приняли участие свыше 30 тысяч учителей. Каждый блок тестирования открывался последовательно после прохождения предыдущего,. – По итогам онлайн-этапа мы определили 400 команд – всего 1200 человек, которые теперь продолжат борьбу за победу на очных региональных полуфиналах", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова

На дистанционном этапе участники проходили тестирование по предметам преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по нормам языка и культуре речи. Баллы участников команды (в команде по три человека) суммировались и формировали рейтинг команды в каждом из восьми округов России. Результаты испытаний, а также рекомендуемую литературу участники смогут увидеть в своих личных кабинетах на сайте teacher.rsv.ru.

"Знания психологии действительно актуальны для современной педагогики. Наши ведущие учителя сегодня обладают не только глубоким владением материала по предмету, но и формируют позитивный психологический климат в школе. Тестирование в рамках конкурса также охватывает особо актуальные вопросы культуры речи. Мы видим позитивный отклик от регионов и уверены, что конкурс будет расти в своих масштабах", - привели в пресс-службе Минпросвещения комментарий главы ведомства Сергея Кравцова.

Второй этап – очные полуфиналы – будут проходить с 14 февраля по 22 марта в 8 городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Уфе, Грозном, Ростове-на-Дону и Солнечногорске Московской области. "На очных полуфиналах встретятся по 50 сильнейших команд каждого округа", - сообщил руководитель конкурса "Учитель будущего" Андрей Богданцев.

Он отметил, что из общего числа школ России, чьи учителя продолжат участие в полуфиналах конкурса, 31,5% составляют сельские школы. "Это наглядный пример успешной реализации национального проекта "Образование" в части развития сельских школ России. Открываются новые центры образования "Точки роста", обновляется материально-техническая база учреждений, а с этого года стартовала федеральная программа "Земский учитель". Почти треть полуфиналистов из российских сел – это важный показатель успешности первого сезона конкурса", – сказал Богданцев.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустила 19 ноября при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.