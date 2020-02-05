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Эвакуированные россияне выехали в реабилитационный центр под Тюменью
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РИА Новости

Эвакуированные россияне выехали в реабилитационный центр под Тюменью

11:35 05.02.2020 (обновлено: 12:48 05.02.2020)
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Россияне, эвакуированные из Китая в зону карантина в Тюменской области, выехали из аэропорта Рощино в тюменский реабилитационный центр, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Первый самолет из Китая с гражданами России в среду приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени, прибывшие прошли погранконтроль.
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"Россияне, эвакуированные из Китая, выехали из аэропорта Рощино в тюменский реабилитационный центр. Специалисты проводят дезинфекцию багажа", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваВОЗТюменская областьТюменьУханьОбщество
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