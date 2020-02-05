Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом коронавируса , одним из инфицированных оказался 30-летний Вань Юньбинь, в интервью китайской газете "Пэнпай" он рассказал о своем состоянии, как его лечат в Чите, об отношении россиян и попросил сограждан с пониманием относиться к действиям России в этой ситуации.

Вань Юньбинь приехал в Читу около тех лет назад из города Наньчан юго-восточной китайской провинции Цзянси, в России он, как и многие граждане Китая, занимается бизнесом. У него русская жена и дочь, у них заболевание не выявлено, но они находятся в карантине под присмотром медиков. Мужчина сообщил, что в последнее время ни он, ни члены его семьи не в провинции Хубэй, а заразиться он мог в январе в Пекине, когда ехал в лифте, в котором до этого была группа людей из Уханя.

Он рассказал, что с женой и ребенком провел почти месяц в Китае с конца декабря прошлого года, 25 января отправился обратно в Россию, тем же вечером у него появились симптомы простуды, и они сразу обратились к врачам. В тот же вечер всю семью на машинах скорой помощи увезли на обследование. Им провели анализы, но сначала ничего не выявили и отпустили домой, в следующие два дня их вновь обследовали, и даже поместили на домашний карантин.

"Я много думал о том, почему и где я мог заразиться. Возможно, это произошло в лифте музея в Пекине. Когда мы в него входили, сотрудник нам сказал, что до этого в нем поднимались 2 человека из Уханя примерно час назад и больше лифтом никто не пользовался. Тогда, как мне кажется, я был к "Уханю" ближе всего, но других возможностей тоже не исключаю", - добавил он.

По словам мужчины, врачи подозревали, что это может быть новый тип коронавируса, но для того, чтобы быть уверенными, отправили анализы в Москву на диагностику.

"Я, конечно, очень надеялся, что диагноз не подтвердится, я очень не хотел влиять на других людей, не говоря уже о том, что я боялся заразить дочь, которой только 2 года", - поделился мужчина.

При этом, он также признался, что, когда узнал, что в России выявили несколько случаев, очень надеялся, что он не в числе зараженных, потому что он и члены его семьи уже прошли три теста и надеялись, что все будет хорошо. Однако диагноз у него в конце концов подтвердили, у жены и ребенка заболевания не нашли, но они находятся на карантине и каждый день их осматривают врачи.

Он добавил, что местные жители очень волновались, когда появились новости о случае заражения в Чите, но простые люди в интернете его поддерживают.

"Сейчас я нахожусь в больнице в Чите, из симптомов в настоящий момент у меня только кашель, иногда, если кашляю сильно, то чувствую стеснение и незначительную боль в груди… Из-за болезни чувствую себя уставшим, не такой энергичный, как обычно… Мне дают лекарства, проводят медицинский осмотр. Российские врачи прописали мне всевозможные виды лекарств, лекарства от простуды, противовирусные, антибиотики, спреи от боли в горле. Российские доктора еще не знают точно, как лечить эту новую болезнь", - рассказал он.

По его словам, он очень переживал, когда ему поставили диагноз, но постепенно успокоился и стал воспринимать болезнь как новую простуду, от которой пока еще нет лекарства.

"Пару дней назад стали появляться новости, что правительство России будет возвращать на родину тех, у кого выявили заболевание, и многие в Китае крайне волновались за меня. Но сам я не очень переживаю, врачи ко мне относятся очень хорошо, со мной всегда на связи сотрудник посольства, он сказал, что я сам в любое время могу принять решение о возвращении на родину для лечения. После этого китайское посольство также пояснило, что сообщения в СМИ были неточными, и правительство России обещало лечить всех пациентов. В России люди тоже говорят, что не было такого, чтобы больного человека выдворяли из страны", - рассказал Вань Юньбинь.

Когда ничего не беспокоит, по словам Вань Юньбиня, он просто лежит на больничной койке и коротает время за просмотром фильмов, а врачи советуют ему хорошо есть и отдыхать.

"Завтраки, обеды и ужины больница предоставляет бесплатно, ночью могут дать еще и небольшой перекус. В России у меня есть вид на жительство, поэтому за вызов скорой помощи денег с меня не взяли, как и россияне, я пользуюсь бесплатным медобслуживанием. Российские врачи относятся ко мне хорошо, угощают меня чаем с печеньем, недавно принесли яблоки. Они работают в поте лица", - рассказал китайский пациент и попросил сограждан относиться с пониманием к действиям российских властей в ситуации с вирусом.