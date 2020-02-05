Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Это история не новая, подобные заявления мы слышим почти каждый год. Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, политикам, требующим передать Эстонии часть российских земель, необходимо провести образовательную экскурсию в Пскове.
"Что касается авторов заявлений, то складывается ощущение, что они плохо знают историю. Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат так же дико и глупо, как если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию. Они могут приехать в Псковскую область и посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит мог бы стать полезным и отрезвляющим", — добавил губернатор.
На днях президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что советско-эстонский Тартуский договор продолжает действовать, что он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства" и что Эстония не присоединялась добровольно к Советскому Союзу.
Комментируя эти слова, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие заявления свидетельствуют о том, что "у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим".
РСФСР и Эстония подписали Тартуский мирный договор 2 февраля 1920 года. До февраля 1918 года Эстония входила в состав России согласно Ништадтскому миру 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Договор также установил границу между странами: к Эстонии отходили Печорский край (ныне Печорский район Псковской области) и правобережье реки Нарова (Нарва; сейчас в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
3 февраля, 17:55АкцентыПередернуть Тарту, или Вот тебе, Эстония, и Юрьев деньЭстония столько штампов в паспорте сменила, что клейма ставить негде. Но будто сама невинность. Вспоминает Тартуский договор, как та бабка, что девочкой была. Медицина, конечно, знает случаи, когда зашивают. Но не белыми же нитками.
Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе, подписанный в 2005 году. В процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу со ссылкой на Тартуский договор. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала свою подпись под договором о границе.