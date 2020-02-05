Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

"Это история не новая, подобные заявления мы слышим почти каждый год. Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"

По его словам, политикам, требующим передать Эстонии часть российских земель, необходимо провести образовательную экскурсию в Пскове.

"Что касается авторов заявлений, то складывается ощущение, что они плохо знают историю. Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат так же дико и глупо, как если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию. Они могут приехать в Псковскую область и посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит мог бы стать полезным и отрезвляющим", — добавил губернатор.

На днях президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что советско-эстонский Тартуский договор продолжает действовать, что он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства" и что Эстония не присоединялась добровольно к Советскому Союзу.

Комментируя эти слова, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие заявления свидетельствуют о том, что "у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим".

РСФСР и Эстония подписали Тартуский мирный договор 2 февраля 1920 года. До февраля 1918 года Эстония входила в состав России согласно Ништадтскому миру 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Договор также установил границу между странами: к Эстонии отходили Печорский край (ныне Печорский район Псковской области) и правобережье реки Нарова (Нарва; сейчас в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.