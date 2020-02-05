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2020-02-05T11:30+0300
https://ria.ru/20200205/1564270535.html
Глава администрации Симферополя надеется на дожди и божью помощь
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РИА Новости

Глава администрации Симферополя надеется на дожди и божью помощь

11:30 05.02.2020
11199
© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду
© Depositphotos / SV_Production
Вид из окна в дождливую погоду. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Глава администрации Симферополя Елена Проценко прокомментировала введение режима ограничения подачи воды в городе из-за ее нехватки и маловодной зимы, отметив, что надеется на осадки и божью помощь.
Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила в среду Проценко. Режим и графики ограничения подачи воды будут размещены на сайте и в СМИ, добавила она. Ограничение коснется многоквартирных домов и частных домовладений.
"Нам главное осадки – очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь", - сказала журналистам Проценко, комментируя напряженную ситуацию с водоснабжением города.
В гидрометцентре Крыма РИА Новости сообщили, что прошедшие в понедельник и в ночь на среду осадки увеличат водность основных крымских рек – Салгир, Альма, Кача, которые являются источником наполнения Симферопольского, Партизанского и Загорского водохранилищ соответственно. Действующий над территорией Крыма балканский циклон продолжает нести необходимую влагу, отметили в ведомстве. В четверг на смену ему в Крым придет арктический холодный воздух.
Питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней, сообщил в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. При этом используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Аграрии полуострова перешли на выращивание менее влагоемких культур, проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Стакан воды
Вчера, 10:43
Потери питьевой воды в симферопольских сетях достигают 62%
2016455735
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Днепр (город)Игорь ВайльДнепр (река)СимферопольКрымОбщество
Популярные комментарии
Патриарха Кирилла забирайте к себе в Крымнаш
5 февраля, 19:29
Сережка Кукинсон
191100719
А как Крым жил столетиями, еще до канала? Где-то же брали воду!
5 февраля, 12:57
Von Stirliz
2573104
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