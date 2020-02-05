Глава администрации Симферополя надеется на дожди и божью помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Глава администрации Глава администрации Симферополя Елена Проценко прокомментировала введение режима ограничения подачи воды в городе из-за ее нехватки и маловодной зимы, отметив, что надеется на осадки и божью помощь.

Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила в среду Проценко. Режим и графики ограничения подачи воды будут размещены на сайте и в СМИ, добавила она. Ограничение коснется многоквартирных домов и частных домовладений.

"Нам главное осадки – очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь", - сказала журналистам Проценко, комментируя напряженную ситуацию с водоснабжением города.

В гидрометцентре Крыма РИА Новости сообщили, что прошедшие в понедельник и в ночь на среду осадки увеличат водность основных крымских рек – Салгир, Альма, Кача, которые являются источником наполнения Симферопольского, Партизанского и Загорского водохранилищ соответственно. Действующий над территорией Крыма балканский циклон продолжает нести необходимую влагу, отметили в ведомстве. В четверг на смену ему в Крым придет арктический холодный воздух.

Питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней, сообщил в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. При этом используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он.