Эксперты рассказали о перспективах российско-китайского туризма

МОСКВА, 5 фев - Международный туроператор "РУСЬ-ТУР". В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" во вторник прошла пресс-конференция на тему: "Коронавирус: последствия для российско-китайского туризма"

На пресс-конференции обсуждались вопросы финансовой поддержки коммерческим банком "Солидарность" российско-китайской туриндустрии, вывоза россиян с острова Хайнань, компенсации и возврата денежных средств за несостоявшиеся туры. Спикерами пресс-конференции были: председатель Совета директоров АО КБ "Солидарность" Вадим КУМИН, председатель правления туроператора "РУСЬ-ТУР" Наум ДАВЫДОВ, коммерческий директор "РУСЬ-ТУР" Вадим АКИМОВ, советник генерального директора "Рашн Тур" Евгений ПЕТРИЩЕВ.

Председатель правления туроператора "РУСЬ-ТУР" Наум Давыдов рассказал, что после заседания администрации острова Хайнань 25 января, был создан оперативный штаб совместно с авиакомпанией Nord Star и принято решение о досрочном вывозе туристов с острова. Вывоз туристов был организован при поддержке банка "Солидарность".

"РУСЬ-ТУР" является самым крупным туроператором по выездному туризму направления о.Хайнань и континентальному Китаю, и мы стали первым туроператором, который взял на себя это решение о досрочном вывозе, чтобы не подвергать ненужному риску туристов", - отметил Наум Давыдов.

"Убытки сейчас подсчитываются. Мы получили запрос от администрации острова Хайнань, о предоставлении информации по понесённым убыткам до 1 марта. Это инициатива китайской стороны, выражаем благодарность, что они обратили на это внимание. По возврату денежных средств по отмененным рейсам мы следуем законам РФ. Хотелось бы заметить, что многие туристы готовы перенести даты тура на более поздние и ждут стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Возврат денежных средства мы начали производить с 3 февраля, всё это было бы невозможно без руки поддержки, которую нам протянул банк "Солидарность", большое спасибо, что он с нами", - рассказал коммерческий директор "РУСЬ-ТУР" Вадим Акимов.

Советник генерального директора "Рашн Тур" Евгений Петрищев рассказал, что с 26 января прекращены групповые туры в Россию из КНР, но особенных убытков у компании нет. "Для китайцев сейчас низкий сезон в РФ, мы не понесли убытков, глубина бронирования - 3-5 дней, мы успели быстро отменить свои блоки в отелях. С 15 мая начнется высокий сезон, и мы планируем, что китайский туризм возобновится", - рассказал он.

Председатель Совета директоров АО КБ "Солидарность" Вадим Кумин пояснил, что у туроператора "РУСЬ-ТУР" и туроператора "Рашн Тур" огромные перспективы. "РУСЬ-ТУР" около 20 лет на рынке, это лидер по выездному туризму в КНР, считаем долгом не остаться в стороне в столь сложное время для российско-китайского туризма и оказать помощь до полного восстановления туристического потока в обоих направлениях. Это сложное время нужно просто пережить вместе с китайскими товарищами и партнерами, и подготовиться к новому рывку, когда ситуация стабилизируется", - заметил Вадим Кумин.

По словам председателя Совета директоров АО КБ "Солидарность", в данной ситуации стоит задуматься об изменениях на рынке китайско-российского туризма. В частности, будет создана принимающая компания и авиафлот, чтобы повысить качество сервиса в интересах туристов обеих стран.

"Будет передел на этом рынке, сегодня в авиаперевозке между РФ и Хайнанем лидируют турецкие компании, что само по себе странно. После кризиса ситуация изменится и российские компании возьмут пальму первенства", - сообщил Кумин, добавив, что "Солидарность" открывает кредитную линию на покупку трех самолетов "Боинг 777", которые будут работать под флагом одного из крупных авиаперевозчиков, и смогут перевозить 600 тысяч пассажиров ежегодно.

Также, по словам Вадима Кумина, нужно сделать более цивилизованным рынок приема китайских туристов в России.