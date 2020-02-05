Украинские шахтеры продолжают акцию протеста из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Более 50 горняков шахты "Капитальная" в подконтрольной Киеву части Донецкой области вторые сутки не поднимаются на поверхность из-за долгов по зарплате, также продолжают голодовку шахтеры и их жены в Луганской области, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Более 50 горняков шахты "Капитальная" в подконтрольной Киеву части Донецкой области вторые сутки не поднимаются на поверхность из-за долгов по зарплате, также продолжают голодовку шахтеры и их жены в Луганской области, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

По словам Волынца, задолженность перед работниками госпредприятия "Мирноградуголь", в которое входит "Капитальная", по состоянию на 1 февраля достигает 93,12 миллиона гривен (3,7 миллиона долларов США). Также он сообщил, что шахтеры ГП "Первомайскуголь" в Луганской области вместе с женами объявили голодовку из-за долгов по зарплате.

"По состоянию на 8.45 (9.45 мск - ред.) шахтерское протестное движение выглядит следующим образом. Вторые сутки не поднимаются на поверхность 53 горняка шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" (Донецкая область)", - написал Волынец на своей странице в Facebook, добавив, что горняки отказались спускаться в забой.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и других областях страны, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.