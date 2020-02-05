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Украинские шахтеры продолжают акцию протеста из-за долгов по зарплате
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РИА Новости

Украинские шахтеры продолжают акцию протеста из-за долгов по зарплате

11:24 05.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Более 50 горняков шахты "Капитальная" в подконтрольной Киеву части Донецкой области вторые сутки не поднимаются на поверхность из-за долгов по зарплате, также продолжают голодовку шахтеры и их жены в Луганской области, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Волынца, задолженность перед работниками госпредприятия "Мирноградуголь", в которое входит "Капитальная", по состоянию на 1 февраля достигает 93,12 миллиона гривен (3,7 миллиона долларов США). Также он сообщил, что шахтеры ГП "Первомайскуголь" в Луганской области вместе с женами объявили голодовку из-за долгов по зарплате.

"По состоянию на 8.45 (9.45 мск - ред.) шахтерское протестное движение выглядит следующим образом. Вторые сутки не поднимаются на поверхность 53 горняка шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" (Донецкая область)", - написал Волынец на своей странице в Facebook, добавив, что горняки отказались спускаться в забой.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и других областях страны, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил необходимости решить ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам в ближайшее время. Кроме того, он обязал правительство подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт.
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
Вчера, 10:32
Зеленский призвал разрешить ситуацию с долгами по зарплате шахтерам
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Михаил ВолынецВладимир ЗеленскийЛуганская областьДонецкая областьСШАВ мире
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