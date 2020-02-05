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В Китае надеются на скорый переломный момент в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Китае надеются на скорый переломный момент в борьбе с коронавирусом

11:23 05.02.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Китай надеется, что переломный момент в борьбе с распространением нового типа коронавируса вскоре настанет, так как все больше людей выздоравливают, а число новых случаев с подозрением на заражение снижается, заявила в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Число новых случаев с подозрением на заражение уже второй день подряд снижается, (за 2 февраля выявили 5173 случая с подозрением на заражение, за 3 февраля – 5072, за 4 февраля - 3971 – ред.), мы надеемся, что переломный момент вскоре настанет", - заявила дипломат. Она подчеркнула, что из больниц уже выписали 892 человека.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыХуа ЧуньинЗдоровье - ОбществоВОЗМИД КНРКитайВ мире
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