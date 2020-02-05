В Китае надеются на скорый переломный момент в борьбе с коронавирусом

"Число новых случаев с подозрением на заражение уже второй день подряд снижается, (за 2 февраля выявили 5173 случая с подозрением на заражение, за 3 февраля – 5072, за 4 февраля - 3971 – ред.), мы надеемся, что переломный момент вскоре настанет", - заявила дипломат. Она подчеркнула, что из больниц уже выписали 892 человека.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.