Синоптики предупредили москвичей о морозах и сильном ветре в выходные

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Морозная погода с близкой к климатической норме температурой и сильным ветром ожидается в Морозная погода с близкой к климатической норме температурой и сильным ветром ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботний день будет облачно с небольшим снежком, в городе довольно морозно - минус 9 - 11, по области не исключены минус 13 и даже до минус 15 градусов. Днем мороз сохранится, но менее интенсивный, в Москве температура будет минус 7-9, по области - минус 5-10", - сказала Позднякова.

По ее словам, температура впервые за этот сезон приблизится к климатической норме.

"Ветер будет северо-западный, порывами 12-14 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, чем показывают приборы", - добавила Позднякова.

Она также отметила, что в воскресенье при переменной облачности существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.