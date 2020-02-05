Синоптики предупредили москвичей о морозах и сильном ветре в выходные

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Морозная погода с близкой к климатической норме температурой и сильным ветром ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботний день будет облачно с небольшим снежком, в городе довольно морозно - минус 9 - 11, по области не исключены минус 13 и даже до минус 15 градусов. Днем мороз сохранится, но менее интенсивный, в Москве температура будет минус 7-9, по области - минус 5-10", - сказала Позднякова.
По ее словам, температура впервые за этот сезон приблизится к климатической норме.
"Ветер будет северо-западный, порывами 12-14 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, чем показывают приборы", - добавила Позднякова.
Она также отметила, что в воскресенье при переменной облачности существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.
"Единственное, станет потише северный ветер, он будет силой 3-8 метров в секунду, поэтому ощущение будет, что на улице стало теплее. В воскресенье к вечеру и начало следующей недели обещает быть теплее с дневной температурой в пределах минус 1-6 градусов", - отметила Позднякова.