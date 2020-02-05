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На Стамбул надвигается ураганный ветер скоростью до 100 км/ч
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РИА Новости

На Стамбул надвигается ураганный ветер скоростью до 100 км/ч

11:22 05.02.2020 (обновлено: 13:44 05.02.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Стамбуле, частично отменено паромное сообщение на Босфоре, ожидается ветер скоростью до 100 километров в час, сообщило Главное управление метеорологии Турции.
Турецкие метеорологи предупредили о надвигающемся на Стамбул ураганном ветре скоростью до 100 км/ч. Дует южный "лодос", способный менять направление течений в Босфоре и образовывать штормовые волны.
Отменено большинство рейсов паромного сообщения на Босфоре, метеорологи предупреждают об опасности падения плохо закрепленных конструкций, элементов крыш, деревьев, столбов и вызванных ветром нарушений тяги в дымовых трубах домов с печным отоплением, что может приводить к отравлению угарным газом.
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