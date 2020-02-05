Олескина. Как студентка филфака изменила систему помощи престарелым

Почему хорошие условия и уход не спасают от одиночества и как от него лечить? Как стать "внуком по переписке"? Что делает государство, чтобы одиноких стариков не находили в квартирах спустя десять лет после смерти? Как помочь своему дедушке с деменцией? И что каждому из нас может дать простая помощь пожилым?
Отвечает директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина:
01:30 Что такое "дома престарелых" и почему они часто — не ад по сравнению с домом
02:50 "Первокурсница филфака поехала собирать частушки". Когда и как все началось?
06:50 "Из маломобильных перешёл в категорию вполне мобильных и начал танцевать". Как работают песни под гитару
09:00 "Так ждали и так любили". Почему встречи в домах престарелых также нужны волонтёрам, как и пожилым
10:50 Почему даже в хороших условиях люди чувствуют себя одинокими и что с этим делать
14:50 Провалившиеся кровати и запах невынесенных вёдер. О материальной стороне вопроса
17:20 "Цель – это не чистый пол". Про нехватку персонала и что с этим делать
20:10 "Когда суп — это чудо". О домашнем (не)уходе
22:30 Как сделать так, чтобы семьи не рушились под гнётом ухода за тяжело больными близкими
24:05 "Их считают блатными". Как волонтёр меняет социальный статус пенсионера
30:45 Про способы помощи и бюрократию
33:00 Кто должен помогать: баланс между обществом и государством
38:45 "Вернуть человека в жизнь". О чём Лиза попросила Владимира Путина
43:20 Почта, магазины, аптеки и врачи. Кто помогает искать одиноких людей
45:20 Если семья не справляется. Стыдно ли отдать родственника в дом престарелых?
48:00 Счастье и любовь. Зачем становиться волонтёром?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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