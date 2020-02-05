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В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение
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РИА Новости

В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение

11:18 05.02.2020 (обновлено: 13:52 05.02.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
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Симферопольское водохранилище. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила глава администрации города Елена Проценко.
Питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней, сообщил в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. При этом используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он.
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"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе - ред.)", - сказала Проценко, не назвав сроки введения графиков подачи.
Режим ограничения подачи воды и график ее подачи будет размещен на сайте и будет обнародован в СМИ, добавила она. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений, предполагается не ограничивать в подаче воды социальные объекты.
Ограничение водоснабжения, в том числе горячего, начнется с понедельника, 10 февраля, позднее сообщила Проценко на своей странице в Facebook. "На сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала она.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Аграрии полуострова перешли на выращивание менее влагоемких культур, проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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