В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Ограничение водоснабжения будет введено в столице Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила глава администрации города Елена Проценко.

Питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней, сообщил в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. При этом используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе - ред.)", - сказала Проценко, не назвав сроки введения графиков подачи.

Режим ограничения подачи воды и график ее подачи будет размещен на сайте и будет обнародован в СМИ, добавила она. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений, предполагается не ограничивать в подаче воды социальные объекты.

Ограничение водоснабжения, в том числе горячего, начнется с понедельника, 10 февраля, позднее сообщила Проценко на своей странице в Facebook . "На сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала она.