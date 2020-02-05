В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему

"Мы начали протесты и они не завершатся до тех пор, пока власти не выполнят свое обещание. Выборы должны пройти по пропорциональной системе, для этого мы будем бороться до конца. Видите, что у парламента собрался народ, мы устраиваем "коридоры позора", по которым депутатам приходится проходить",- заявил один из участников акции Како Лапаури.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.
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