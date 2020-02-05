В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему

"Мы начали протесты и они не завершатся до тех пор, пока власти не выполнят свое обещание. Выборы должны пройти по пропорциональной системе, для этого мы будем бороться до конца. Видите, что у парламента собрался народ, мы устраиваем "коридоры позора", по которым депутатам приходится проходить",- заявил один из участников акции Како Лапаури.