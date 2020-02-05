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В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему
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РИА Новости

В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему

11:16 05.02.2020 (обновлено: 11:32 05.02.2020)
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© РИА НовостиВ Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
В Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
© РИА Новости
В Грузии возобновились акции протеста возле парламента. 5 февраля 2020
ТБИЛИСИ, 5 фев – РИА Новости. Представители оппозиционных партий Грузии, неправительственных организаций и их сторонники с утра среды митингуют у здания парламента в Тбилиси с требованием изменить избирательную систему, передает РИА Новости.
"Мы начали протесты и они не завершатся до тех пор, пока власти не выполнят свое обещание. Выборы должны пройти по пропорциональной системе, для этого мы будем бороться до конца. Видите, что у парламента собрался народ, мы устраиваем "коридоры позора", по которым депутатам приходится проходить",- заявил один из участников акции Како Лапаури.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.
Участники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
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