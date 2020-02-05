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В Малайзии подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Малайзии подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

11:15 05.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Заражение коронавирусом подтверждено у двоих граждан Малайзии, эвакуированных из китайского Уханя, сообщило в среду в своём аккаунте в Twitter малайзийское национальное новостное агентство Бернама со ссылкой на министра здравоохранения страны.
В твите министра здравоохранения Дзукехли Ахмада также говорится, что оба пациента госпитализированы и находятся в карантине, сообщает агентство.
Малайзия эвакуировала во вторник 133 гражданина страны из китайского города Ухань, ставшего центром распространения нового коронавируса. Эвакуация осуществлялась специальным рейсом авиакомпании Air Asia.
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