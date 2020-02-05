В Малайзии подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Заражение коронавирусом подтверждено у двоих граждан Малайзии, эвакуированных из китайского Уханя, сообщило в среду в своём аккаунте в Twitter малайзийское национальное новостное агентство Бернама со ссылкой на министра здравоохранения страны.
В твите министра здравоохранения Дзукехли Ахмада также говорится, что оба пациента госпитализированы и находятся в карантине, сообщает агентство.
Малайзия эвакуировала во вторник 133 гражданина страны из китайского города Ухань, ставшего центром распространения нового коронавируса. Эвакуация осуществлялась специальным рейсом авиакомпании Air Asia.