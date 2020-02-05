Ответственность за незаконную охранную деятельность могут ужесточить

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную частную охранную деятельность.

Законопроектом предлагается внести в статью 20.16 КоАП "Незаконная частная детективная или охранная деятельность" изменения, предусматривающие увеличение размеров административных штрафов за незаконную частную охранную деятельность, налагаемых на граждан (от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей), должностных лиц (от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей), юридических лиц (от тридцати тысяч рублей до шестидесяти тысяч рублей).

Кроме того, предлагается установить наказание за повторное нарушение в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Уточняется, что для должностных лиц предлагается установить наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет; для юридических лиц - административный штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Осуществление незаконной частной охранной деятельности на объектах различных форм собственности приводит к ослаблению антитеррористической защищенности таких объектов, а также к материальным потерям, как со стороны государственных организаций, так и со стороны физических и иных юридических лиц. Занятие незаконной частной охранной деятельностью сопряжено с "теневым" оборотом денежных средств, полученных в рамках оказания псевдоохранных услуг, что негативно влияет на объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, осуществление незаконной частной охранной̆ деятельности иностранными лицами создает предпосылки к возникновению угрозы безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.