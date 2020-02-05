В Ростове-на-Дону полиция изучит видео о "закладках" с рецептами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители занялись изучением опубликованных в соцсети видеоматериалов о "закладках" в Ростове-на-Дону с бланками рецептов на лекарства, содержащих наркотические средства, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" Readovka было размещено видео и сообщение о том, что "барыги теперь торгуют не наркотой, а ксерокопиями рецептов" наркосодержащих лекарств. Так, по данным издания, активисты из Ростова-на-Дону выяснили, что бумажку, которую можно обменять на препараты, не отпускаемые без рецепта, можно приобрести в магазинах, у таксистов, в подъездах и у дилеров на улице.
"Полицейские изучают опубликованное в сети интернет видео о возможных нарушениях законодательства для принятия установленных законом мер реагирования", - сказал представитель областного главка МВД.
Он отметил, что полицейские на постоянной основе проводят проверки соблюдения законодательства при реализации аптеками лекарственных средств, содержащих наркотические средства и сильнодействующие вещества.
"Об известных о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе проявлениях так называемой "аптечной мафии", граждане могут сообщить в полицию на условиях анонимности по круглосуточному телефону", - добавил собеседник агентства.