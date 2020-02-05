В Ростове-на-Дону полиция изучит видео о "закладках" с рецептами

Ранее в соцсети "ВКонтакте" Readovka было размещено видео и сообщение о том, что "барыги теперь торгуют не наркотой, а ксерокопиями рецептов" наркосодержащих лекарств. Так, по данным издания, активисты из Ростова-на-Дону выяснили, что бумажку, которую можно обменять на препараты, не отпускаемые без рецепта, можно приобрести в магазинах, у таксистов, в подъездах и у дилеров на улице.