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https://ria.ru/20200205/1564269596.html
В Ростове-на-Дону полиция изучит видео о "закладках" с рецептами
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону полиция изучит видео о "закладках" с рецептами

11:14 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители занялись изучением опубликованных в соцсети видеоматериалов о "закладках" в Ростове-на-Дону с бланками рецептов на лекарства, содержащих наркотические средства, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" Readovka было размещено видео и сообщение о том, что "барыги теперь торгуют не наркотой, а ксерокопиями рецептов" наркосодержащих лекарств. Так, по данным издания, активисты из Ростова-на-Дону выяснили, что бумажку, которую можно обменять на препараты, не отпускаемые без рецепта, можно приобрести в магазинах, у таксистов, в подъездах и у дилеров на улице.
"Полицейские изучают опубликованное в сети интернет видео о возможных нарушениях законодательства для принятия установленных законом мер реагирования", - сказал представитель областного главка МВД.
Он отметил, что полицейские на постоянной основе проводят проверки соблюдения законодательства при реализации аптеками лекарственных средств, содержащих наркотические средства и сильнодействующие вещества.
"Об известных о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе проявлениях так называемой "аптечной мафии", граждане могут сообщить в полицию на условиях анонимности по круглосуточному телефону", - добавил собеседник агентства.
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МВД РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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