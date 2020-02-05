Игорь Матвиенко признался, что является фанатом Билли Айлиш

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Композитор Игорь Матвиенко признался РИА Новости, что он фанат американской певицы Билли Айлиш и еле пробился на ее концерт.
"Я фанат Билли Айлиш. Я купил билет и пошел на ее концерт летом в Москве. Меня долго не хотели пускать, там же одни подростки, но потом все же с подозрением пустили", - пошутил композитор.
Айлиш стала известна в 2016 году после выхода ее дебютного сингла Ocean Eyes. В 2020 году певица стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв четыре главные номинации: "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель".
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