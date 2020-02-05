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Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
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РИА Новости

Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию

11:08 05.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи перед конгрессом ни разу не упомянул Россию, чтобы избежать щекотливого положения и потому, что на этом направлении ему похвастаться особо нечем, сказал РИА Новости доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.
Трамп в среду выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране, которое было ориентировано на грядущие президентские выборы, не содержало ни единого упоминания России и не обошлось без эмоциональных сцен в зале конгресса. Несмотря на то что обращение прозвучало за день до голосования в сенате по импичменту Трампа, эта тема не была затронута вовсе.
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Межуев отметил, что в своем выступлении Трампу необходимо было продемонстрировать как можно больше позитива. "Он нашел все, где этот позитив ярко присутствует. Что касается России, то тут позитива особого нет, нельзя сказать, что Россия сильно ослабла при Трампе, а с другой стороны, назвать успехом своей внешней политики тот факт, что получилось, например, не вступить с Россией в войну в Сирии. Поэтому он предпочел об этом просто не говорить", - сказал он.
С другой стороны, Межуев не исключил, что отсутствие упоминаний о России в речи Трампа может быть связано с голосованием по импичменту в сенате, которое запланировано на среду. И, обращаясь накануне к конгрессменам, Трамп не хотел "ни следовать демократам и демонстрировать враждебность, отводя от себя подозрения в каком-то соучастии РФ в его избрании, ни идти в противоположную сторону и демонстрировать особое к России миролюбие".
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"Трамп показывает избирателю, даже не столько избирателю, сколько конгрессменам, что их попытка убедить американских избирателей в провальности его внутренней и внешней политики завершилась ничем. И финал импичмента это только подтверждает. Говоря простым русским выражением - собака лает, караван идет. И прошел довольно длительное расстояние", - считает Межуев.
По его словам, в экономическом плане у Трампа есть немало достижений, экономика развивается успешно, темпы ее развития пока не снижаются, экономических кризисов нет. "Что касается внешней политики, особо похвастаться за прошедшие четыре года нечем. Если не считать таинственную торговую сделку с Китаем, но о ней мы почти ничего не знаем, то великих достижений нет. Но есть, как он считает, правильный курс на Ближнем Востоке, который привел к тому, что противник стал как бы отступать, а позиции Америки остались прочными и последовательными, как считает Трамп", - пояснил эксперт.
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Межуев обратил внимание, что тот факт, что Трамп не пожал руку спикеру нижней палаты Ненси Пелоси, а она после завершения выступления президента демонстративно порвала листы с текстом его речи, "показывает сильнейшую степень отчуждения двух частей Америки друг от друга".
"Но дело в том, что образ демократической партии сейчас находится в чудовищном положении после кокуса в Айове, где все понимают, что был мухлеж с подсчетом голосов. Поэтому демократам сейчас нужно готовиться к тяжелейшему поражению и думать уже о 2024 годе, а не о реальном успехе на этих выборах. Хотя, все возможно, но, по-моему, мало кто сомневается, что демократической партии не суждена большая победа на этих выборах. Главная их задача - сохранить преимущество в палате представителей", - сказал Межуев.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
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