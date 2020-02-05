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2020-02-05T11:04+0300
https://ria.ru/20200205/1564269133.html
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия силовиками за сутки

11:04 05.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК во вторник заявило о семи нарушениях перемирия за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 18", - сказал представитель ведомства.
По его словам, что силовики выпустили по территории ДНР пять мин калибром 82 миллиметра. Также применялись стрелковое вооружение и гранатометы.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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