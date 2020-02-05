Бастрыкин заинтересовался историей девочки, жившей вместе с телятами

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК РФ проверку данных СМИ о том, что трехлетняя девочка из Приморского края жила в подсобке с животными, сообщается на сайте ведомства.
Ранее УТ МВД России по ДФО сообщило, что трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота - в подсобном помещении по соседству с козлятами и телятами. По данным транспортной полиции, бабушка, которая является опекуном ребенка, пояснила, что сильно загружена на работе, поэтому ей удобнее постоянно проживать с маленькой внучкой на ферме, чем в доме на территории села. Ребенка у опекуна изъяли и направили в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.
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Позднее замминистра образования региона Наталья Василянская сообщила РИА Новости, что девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке.
Согласно сообщению СК РФ, приморские следователи организовали проверку данных о том, что девочка жила в подсобке с животными.
"Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа дать всестороннюю оценку произошедшему в рамках проводимой проверки, установить все обстоятельства и причины, которые могли повлечь угрозу здоровью ребенка", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
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