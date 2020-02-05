Резидент ТОР на Чукотке вложит 50 миллионов рублей в добычу золота

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" АО "Рудник Каральвеем" вложит около 50 миллионов рублей в добычу россыпного золота в регионе, сообщает правительство Чукотского автономного округа.
"Новый резидент планирует осваивать россыпные месторождения золота на Чукотке. Для этого к третьему кварталу этого года будет закуплена новая тяжелая техника: бульдозер, буровые станки, погрузчики и УАЗ. Общий объем инвестиций в проект составит около 50 миллионов рублей. Полная мощность проекта составит около 55 тысяч кубических метров золотого песка в год", - говорится в сообщении.
В рамках реализации проекта планируется создать 28 рабочих мест. Компания стала 51-м резидентом ТОР.
Общий объем заявленных инвестиций по проектам в ТОР "Чукотка" составляет 37 миллиардов рублей. Планируется создание 3,5 тысячи новых рабочих мест.