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Резидент ТОР на Чукотке вложит 50 миллионов рублей в добычу золота
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РИА Новости

Резидент ТОР на Чукотке вложит 50 миллионов рублей в добычу золота

11:01 05.02.2020
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© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкДобыча золота на руднике "Ирокинда" в Бурятии
Добыча золота на руднике Ирокинда в Бурятии
© РИА Новости / Марк Агнор
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" АО "Рудник Каральвеем" вложит около 50 миллионов рублей в добычу россыпного золота в регионе, сообщает правительство Чукотского автономного округа.
"Новый резидент планирует осваивать россыпные месторождения золота на Чукотке. Для этого к третьему кварталу этого года будет закуплена новая тяжелая техника: бульдозер, буровые станки, погрузчики и УАЗ. Общий объем инвестиций в проект составит около 50 миллионов рублей. Полная мощность проекта составит около 55 тысяч кубических метров золотого песка в год", - говорится в сообщении.
В рамках реализации проекта планируется создать 28 рабочих мест. Компания стала 51-м резидентом ТОР.
Общий объем заявленных инвестиций по проектам в ТОР "Чукотка" составляет 37 миллиардов рублей. Планируется создание 3,5 тысячи новых рабочих мест.
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