В Москве эвакуировали четыре суда из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Четыре районных суда в столице эвакуировали после очередной порции угроз о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация из четырех районных судов, сотрудники и посетители покинули здания", - сказали в пресс-службе.
Письма с угрозами поступили в Кунцевский, Савёловский, Щербинский и Останкинский суды.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.