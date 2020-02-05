Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что по состоянию на утро среды в профильный думский комитет поступило 107 поправок к проекту об изменении Конституции.
"По состоянию на 10 часов 25 минут у нас поступило 107 поправок к проекту основного закона", - заявил Крашенинников на заседании комитета.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
4 февраля, 14:36Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции