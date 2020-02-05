Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T10:46+0300
https://ria.ru/20200205/1564268418.html
Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1036x0_80_0_0_591d97e3a81b4f8f58d7c0f6aff2b2d2.jpg
РИА Новости

Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции

10:46 05.02.2020
487
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что по состоянию на утро среды в профильный думский комитет поступило 107 поправок к проекту об изменении Конституции.
"По состоянию на 10 часов 25 минут у нас поступило 107 поправок к проекту основного закона", - заявил Крашенинников на заседании комитета.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
4 февраля, 14:36
Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции
432007
Обсудить 1
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Эксперт прокомментировал предложенные Путиным поправки к Конституции
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В ОП подготовят наблюдателей на голосование по поправке в Конституцию
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Стакан воды
Потери питьевой воды в симферопольских сетях достигают 62%
Конституция Российской Федерации
В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
К седьмой главе Конституции пришла 21 поправка, заявил Крашенинников
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заинтересовался историей девочки, жившей вместе с телятами
Федеральное казначейство России
СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Политолог объяснил, почему Трамп в своей речи не упомянул Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Петросян назвал размер своей пенсии
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
Лента новостейМолния