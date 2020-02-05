Потери питьевой воды в симферопольских сетях достигают 62%

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. Используемый полезный объем воды всоставляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации города глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней, сообщил в среду Вайль. Он отметил, что все три водохранилища для снабжения города заполнены слабо из-за маловодной зимы. По его словам, "сложилась не чрезвычайная, но очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ". "На сегодняшний день у нас порядка 28 миллионов кубометров минус 5 миллионов – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров в сутки", - пояснил он.

"Полезный объем воды, используемый для Симферополя из всего водного ресурса, отобранного из водохранилищ, к сожалению, составляет 38%. Из всего объема который отбирается – порядка 35 миллионов кубометров воды в год – используется экономикой города 38%. Первоочередные задачи на ближайшие годы – уменьшить потери в сетях", - сказал Вайль.

Вайль сказал, что городской администрации необходимо разработать мероприятия для сокращения потребления воды в Симферополе.

На начало февраля все три водохранилища, используемые для снабжения города, заполнены следующим образом, сообщил Вайль: Аянское содержит около 700 тысяч кубометров (полный объем более 3 миллионов кубометров), Симферопольское водохранилище – 11,7 миллиона кубометров (полный объем 35 миллионов), Партизанское водохранилище заполнено на 11,4 миллиона кубометров (при проектном объеме более 34 миллионов кубометров).