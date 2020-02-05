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Мужчина, избивавший пасынка в Москве, признался в применении насилия
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РИА Новости

Мужчина, избивавший пасынка в Москве, признался в применении насилия

10:39 05.02.2020 (обновлено: 14:30 05.02.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Столичные следователи намерены просить суд арестовать мужчину, избивавшего пятилетнего пасынка, сообщается на сайте Следственного комитета.
На допросе житель Москвы признался, что применял недозволенные методы воспитания и допускал насилие в отношении детей, говорится в сообщении.
Уголовное дело по обвинению в неоднократном совершении насилия над детьми возбудили после того, как в Telegram-каналах и СМИ появилось видео, на котором мужчина заставляет плачущего ребенка приседать, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео попало к родственникам из Нальчика, те обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили.
Как сообщило Агентство городских новостей "Москва", у супруги обвиняемого трое детей: девочки девяти и десяти лет и пятилетний мальчик. По данным следствия, отчим неоднократно применял к детям физическую силу.
Следователи намерены проверить условия жизни детей и детально разобраться во всех обстоятельствах. Сейчас они собирают доказательства, расследование продолжается.
Кроме того, столичное управление СК проводит проверку по признакам халатности, в ходе которой даст оценку действиям сотрудников органов системы профилактики. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета.
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