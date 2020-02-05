Мужчина, избивавший пасынка в Москве, признался в применении насилия

Уголовное дело по обвинению в неоднократном совершении насилия над детьми возбудили после того, как в Telegram-каналах и СМИ появилось видео, на котором мужчина заставляет плачущего ребенка приседать, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео попало к родственникам из Нальчика, те обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили.