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Для переписи населения закупят российские планшеты
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РИА Новости

Для переписи населения закупят российские планшеты

10:37 05.02.2020
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАкция в поддержку переписи населения
Акция в поддержку переписи населения
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Акция в поддержку переписи населения . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"Ростелеком" будет цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года. "Ростелеком", в том числе, предоставит Росстату планшеты для переписчиков. В ноябре оператор выбрал на конкурсе двух поставщиков планшетов производства КНР, но в декабре отменил эту закупку.
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"В связи с решением правительства РФ проводить Всероссийскую перепись населения 2020 года с использованием программно-аппаратных комплексов (ПАК) отечественного производства совет директоров "Ростелекома" согласовал связанные с этим изменения в госконтракте, который заключен с Росстатом", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
Там отметили, что в связи с этим решением кабмина вендоры определены не на конкурсной основе, а по процедуре выбора единственного поставщика по рекомендации Минпромторга. "Планируется провести закупки по процедуре выбора единственного поставщика и заключить договоры с двумя вендорами - ООО "Байтэрг" и ООО "ПК Аквариус". Данные поставщики были определены по рекомендации Минпромторга России, который ведет единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Планшеты "Аквариуса" и "Байтэрга" включены в этот реестр", - сказали в "Ростелекоме".
Количество закупаемых устройств осталось прежним - для переписчиков будет поставлено в общей сложности 360 тысяч планшетов: первая очередь - 262,518 тысячи штук, вторая - 97,482 тысячи штук. Сумма закупки составит не более 7,2 миллиарда рублей.
С целью минимизации рисков неисполнения обязательств одним из поставщиков принято решение о заключении двух рамочных договоров на полный потенциальный объем заказа планшетов, необходимых для проведения переписи (360 тысяч штук за 7,2 миллиарда рублей). "В любом случае общий объем поставок не превысит 360 тысяч штук. Договоры носят рамочный характер и не содержат обязательств по выставлению заказов на полную сумму договора. В договорах также предусмотрены минимальные обязательные лимиты поставки ПАК для обоих вендоров (для одного - на 60% объема поставок, для второго - на 40%)", - сказали в "Ростелекоме".
С Росстатом "Ростелеком" заключит два госконтракта. Условия первого госконтракта (на 6,1 миллиарда рублей) утверждены на данном заседании совета директоров. Условия второго госконтракта будут утверждены позднее. "Разделение на два госконтракта связано с бюджетным планированием", - пояснили в "Ростелекоме".
В компании уточнили, что помимо поставок планшетов с российской мобильной ОС "Аврора", "Ростелеком" обеспечит также общее управление проектом, услуги мобильной связи (для подключения планшетов), предоставление вычислительных мощностей, организацию техподдержки, разработку, внедрение и сопровождение специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов переписи.
Ноутбук
24 октября 2019, 03:13
Росстат рассказал, как пройти перепись населения через интернет
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РосстатРостелекомРоссияЭкономика
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