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Под Новосибирском прорыв теплотрассы оставил без отопления сотни домов
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РИА Новости

Под Новосибирском прорыв теплотрассы оставил без отопления сотни домов

10:32 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРабота пожарных
Работа пожарных
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Повреждение на теплотрассе в наукограде Кольцово Новосибирской области оставило без тепла и горячей воды почти 30 жилых домов и социальных объектов, ведутся восстановительные работы, сообщает ГУМЧС по региону.
"Сегодня, 5 февраля, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в результате дефекта на теплопроводе без теплоснабжения и горячего водоснабжения 296 объектов, в том числе многоквартирные жилые дома, пять детских садов, две средних образовательных школ, три учреждения дошкольного образования и поликлиника", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что аварийные бригады проводят ремонтно-восстановительные работы на месте повреждения теплопровода. Ориентировочно, восстановительные работы планируется завершить в 22.00 (18.00 мск).
На месте происшествия работают 11 человек и четыре единицы техники, включая бригады энергетического предприятия "Промтехэнерго". Для контроля за ходом устранения аварии на месте находится оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Местных жителей информируют о ситуации через смс-сообщения и обходы. Задействована муниципальная система оповещения. Температура воздуха в районе аварии в настоящее время около минус 4 градусов.
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