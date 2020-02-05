Под Новосибирском прорыв теплотрассы оставил без отопления сотни домов

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Повреждение на теплотрассе в наукограде Кольцово Повреждение на теплотрассе в наукограде Кольцово Новосибирской области оставило без тепла и горячей воды почти 30 жилых домов и социальных объектов, ведутся восстановительные работы, сообщает ГУМЧС по региону.

"Сегодня, 5 февраля, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в результате дефекта на теплопроводе без теплоснабжения и горячего водоснабжения 296 объектов, в том числе многоквартирные жилые дома, пять детских садов, две средних образовательных школ, три учреждения дошкольного образования и поликлиника", - говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что аварийные бригады проводят ремонтно-восстановительные работы на месте повреждения теплопровода. Ориентировочно, восстановительные работы планируется завершить в 22.00 (18.00 мск).

На месте происшествия работают 11 человек и четыре единицы техники, включая бригады энергетического предприятия "Промтехэнерго". Для контроля за ходом устранения аварии на месте находится оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.