Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу

"Около 31,1% из них имеют хотя бы один вариант гена HLA-С, повышающий риск псориаза в 3-5 раз... Псориаз является хроническим воспалительным заболеванием кожи. В России им болеют от 1 до 5% населения. Это мультифакторное заболевание, в котором большую роль играет наследственность — вклад генетики в псориаз около 66%. Этому заболеванию в большей степени подвержены взрослые. Кроме того, известно, что к факторам риска относятся стрептококковые инфекции, курение, ожирение и стресс", - отмечается в документе.