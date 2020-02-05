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РИА Наука
2020-02-05T10:21+0300
https://ria.ru/20200205/1564267350.html
Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
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РИА Новости

Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу

10:21 05.02.2020
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© Depositphotos / motortionОпыты в лаборатории
Опыты в лаборатории
© Depositphotos / motortion
Опыты в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Каждый третий россиянин имеет генетическую склонность к псориазу, такой вывод делается в исследовании медико-генетического центра Genotek.
Исследование основано на данных анализа геномов 6762 россиян, являющихся клиентами цента - жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Рязани и других городов. Среди исследуемых - 51% мужчин и 49% женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Исследуемый вариант: rs1265181 в гене HLA-C (другое название мутации HLA-Cw*0602).
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28 октября 2019, 16:24
Эксперт связал развитие псориаза с употреблением алкоголя и стрессом
Основной генетической причиной псориаза считается ген HLA-C, расположенный в области главного комплекса гистосовместимости (MHC) на 6-й хромосоме. Этот ген необходим для распознавания своих и чужих клеток. Мутации в этом гене могут приводить к сбою такого распознавания и атаке иммунной системы на собственные клетки кожи.
"Около 31,1% из них имеют хотя бы один вариант гена HLA-С, повышающий риск псориаза в 3-5 раз... Псориаз является хроническим воспалительным заболеванием кожи. В России им болеют от 1 до 5% населения. Это мультифакторное заболевание, в котором большую роль играет наследственность — вклад генетики в псориаз около 66%. Этому заболеванию в большей степени подвержены взрослые. Кроме того, известно, что к факторам риска относятся стрептококковые инфекции, курение, ожирение и стресс", - отмечается в документе.
"Многие факторы, такие как инфекции, некоторые лекарства, злоупотребление алкоголем и курением ухудшают течение псориаза. Поэтому выявление предрасположенности к этому заболеванию с помощью генетического теста поможет своевременно начать его профилактику или лечение", - указал генетик, генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.
На сегодняшний день учеными был выделен и ряд других генетических маркеров, также влияющих на риск развития данного заболевания. Псориаз может сильно ухудшать качество жизни человека, вызывать психологический и физический дискомфорт, проблемы в личной и профессиональной жизни.
Специалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
15 августа 2018, 10:32РИА Наука
Российские генетики научились "вычислять" внешность будущих детей
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РИА НаукаПсориазGenotekРоссия
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