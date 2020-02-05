"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в " Холдинг "Технодинамика" (входит в " Ростех ") планирует продавать за рубеж парашюты для спасения людей из небоскребов "Шанс", сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

По заявлению разработчиков, с помощью системы даже неподготовленному человеку можно десантироваться как минимум с высоты девятиэтажки (от 33 метров).

"Прямые аналоги нашей системы "Шанс" на мировом рынке отсутствуют, что делает "Ростех" фактически первопроходцем в данной нише. Конечно, мы ставим перед собой амбициозные планы, и после выхода на российский рынок попробуем свои силы на мировом рынке", - сказал Насенков.

По его словам, это поможет не только повысить узнаваемость бренда, но и увеличить долю долю выпуска гражданской продукции в холдинге, что "так необходимо в условиях уменьшающегося оборонного заказа".

"Шанс" разработан московским НИИ парашютостроения. Причиной для его создания послужил теракт, произошедший 11 сентября 2001 года в США. В состав системы входят: ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов.

Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.

Купить "Шанс" могут только юридические лица, поскольку они смогут обеспечить контроль за его эксплуатацией. Продажа частным лицам пока не планируется. Ориентировочная стоимость парашютной системы – 150 тысяч рублей.

Как отмечают разработчики, "Шанс" автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом.