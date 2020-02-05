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Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
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РИА Новости

Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали

10:15 05.02.2020
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© Michael ProbstСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса африканской чумы свиней (АЧС) на популярном среди туристов острове Бали, сообщает газета Jakarta Post.
По данным газеты, за последние два месяца на острове Бали были зафиксированы 888 смертей среди свиней. Большая часть приходится на округ Бадунг, где умерли почти 600 свиней.
"Свиньи умерли из-за вируса АЧС", - заявил изданию глава местного управления по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ида Багус Уиснуардхана, добавив, что такое заключение было подтверждено лабораторными тестами. По его словам, причиной вспышки АЧС стала халатность фермеров, которые "кормили свиней испорченными отходами и остатками продуктов из отелей, которые не были приготовлены".
По данным издания, власти Бали утверждают, что им удалось остановить распространение заболевания, так как в течение последних нескольких дней не фиксировались новые смерти среди свиней. По их мнению, ситуация не должна повлиять на сферу туризма.
АЧС впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит серьезным ущербом свиноводству. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. На Дальнем Востоке вспышки регистрировались в Приамурье, Хабаровском крае, Приморье и ЕАО.
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Дальний ВостокБали (остров)МоскваВ мире
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