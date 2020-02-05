Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести", - говорится в тексте документа.