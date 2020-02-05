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Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
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РИА Новости

Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин

10:14 05.02.2020
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© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий смягчение наказания за преступления небольшой тяжести для беременных и женщин с детьми до трех лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что правительство России на заседании в четверг одобрило этот законопроект.
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"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести", - говорится в тексте документа.
Кроме этого, статс-секретарь заместителя министра юстиции РФ Вадим Федоров назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания данного проекта ФЗ.
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