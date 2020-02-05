Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высокопоставленный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи обвинил китайские власти в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса в городе Ухань в начале вспышки заболевания, сообщает газета Financial Times.
Руководство Китая ранее неоднократно заявляло, что власти придерживаются принципа открытости и транспарентности в ситуации с распространением коронавируса. Глава ВОЗ отмечал, что китайские власти в этот раз учли все ошибки, и поддержал действия Пекина по борьбе с эпидемией.
Маккензи назвал реакцию китайских властей на распространение вируса в Ухане в январе "предосудительной". По его словам, отсутствие информации об увеличении случаев нового типа коронавируса в начале вспышки могло быть связано с тем, что в январе в Ухане проводились важные политические встречи.
"Должно быть, возникало больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Думаю, некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые они проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи", - сказал Маккензи изданию.
При этом эксперт подчеркнул, что в целом, китайские власти "очень быстро дали знать ВОЗ о том, что это новое заболевание". "Они очень быстро смогли изолировать вирус и поделиться последовательностью генома, но я думаю, что в каких-то вопросах, больше связанных с государственным здравоохранением, они были скорее непокорны", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.