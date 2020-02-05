Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высокопоставленный эксперт Высокопоставленный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи обвинил китайские власти в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса в городе Ухань в начале вспышки заболевания, сообщает газета Financial Times.

Руководство Китая ранее неоднократно заявляло, что власти придерживаются принципа открытости и транспарентности в ситуации с распространением коронавируса. Глава ВОЗ отмечал, что китайские власти в этот раз учли все ошибки, и поддержал действия Пекина по борьбе с эпидемией.

Маккензи назвал реакцию китайских властей на распространение вируса в Ухане в январе "предосудительной". По его словам, отсутствие информации об увеличении случаев нового типа коронавируса в начале вспышки могло быть связано с тем, что в январе в Ухане проводились важные политические встречи.

"Должно быть, возникало больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Думаю, некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые они проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи", - сказал Маккензи изданию.

При этом эксперт подчеркнул, что в целом, китайские власти "очень быстро дали знать ВОЗ о том, что это новое заболевание". "Они очень быстро смогли изолировать вирус и поделиться последовательностью генома, но я думаю, что в каких-то вопросах, больше связанных с государственным здравоохранением, они были скорее непокорны", - добавил он.