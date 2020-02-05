Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" (Казахстан) Эдуард ПОЛЕТАЕВ;
- директор Института стратегических исследований "Новая Украина", философ Андрей ЕРМОЛАЕВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир ВАСИЛЬЕВ;
- эксперт Института стран СНГ Игорь ШИШКИН.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Повестки встреч Майкла Помпео в столицах постсоветского пространства отличались в зависимости от ситуации, однако общая цель не скрывалась – оттянуть эти страны подальше от России, а Центральную Азию – еще и от Китая. Соединенные Штаты ищут слабые места в евразийской интеграции и пытаются предложить свои альтернативы, опутывая молодые государства системой обязательств и обещаний. Решаются две стратегические задачи – создать по периметру России плотное кольцо враждебных ей режимов и препятствовать реализации китайского проекта нового Шелкового пути.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" (Казахстан) Эдуард ПОЛЕТАЕВ;
- директор Института стратегических исследований "Новая Украина", философ Андрей ЕРМОЛАЕВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир ВАСИЛЬЕВ;
- эксперт Института стран СНГ Игорь ШИШКИН.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Повестки встреч Майкла Помпео в столицах постсоветского пространства отличались в зависимости от ситуации, однако общая цель не скрывалась – оттянуть эти страны подальше от России, а Центральную Азию – еще и от Китая. Соединенные Штаты ищут слабые места в евразийской интеграции и пытаются предложить свои альтернативы, опутывая молодые государства системой обязательств и обещаний. Решаются две стратегические задачи – создать по периметру России плотное кольцо враждебных ей режимов и препятствовать реализации китайского проекта нового Шелкового пути.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/