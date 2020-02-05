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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

10:00 05.02.2020 (обновлено: 10:04 05.02.2020)
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6 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Украинское досье".
Участники:
- политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" (Казахстан) Эдуард ПОЛЕТАЕВ;
- директор Института стратегических исследований "Новая Украина", философ Андрей ЕРМОЛАЕВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир ВАСИЛЬЕВ;
- эксперт Института стран СНГ Игорь ШИШКИН.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Повестки встреч Майкла Помпео в столицах постсоветского пространства отличались в зависимости от ситуации, однако общая цель не скрывалась – оттянуть эти страны подальше от России, а Центральную Азию – еще и от Китая. Соединенные Штаты ищут слабые места в евразийской интеграции и пытаются предложить свои альтернативы, опутывая молодые государства системой обязательств и обещаний. Решаются две стратегические задачи – создать по периметру России плотное кольцо враждебных ей режимов и препятствовать реализации китайского проекта нового Шелкового пути.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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