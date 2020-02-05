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2020-02-05T10:22+0300
https://ria.ru/20200205/1564266712.html
"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
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РИА Новости

"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место

10:01 05.02.2020 (обновлено: 10:22 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лоукостер "Победа" прокомментировал сообщения об инциденте с ветераном Великой Отечественной войны на рейсе Казань — Сочи.
Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
В пресс-службе "Победы" опровергли утверждения о том, что отказ в месте связан с перевесом багажа. Там пояснили, что 90-летний мужчина был зарегистрирован на рейс 2 февраля и у него было оплачено место с увеличенным пространством для ног. Однако кресло расположено у эвакуационного выхода, и авиакомпания не могла посадить туда ветерана.
"По принятым мировым стандартам безопасности возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу", — заявили в пресс-службе.
Самолет авиакомпании Победа. Архивное фото
8 октября 2018, 15:02
"Победа" призналась, что идея о стоячих креслах в самолетах была шуткой
В лоукостере добавили, что пассажира доставили на борт со специальным сопровождением и разместили на месте, расположенном не у эвакуационного выхода. За услугу "Выбор места" ему вернули деньги.
"Победа" подчеркивает, что нарушение правил, связанных с безопасностью, невозможно ни при каких обстоятельствах, и заявляет, что намерена обращаться в суд по каждому случаю публикации искаженной информации, причинившей ей репутационный ущерб.
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Победа (авиакомпания)РоссияОбщество
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