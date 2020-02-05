"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лоукостер "Победа" прокомментировал сообщения об инциденте с ветераном Великой Отечественной войны на рейсе Казань — Сочи.

Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.

В пресс-службе "Победы" опровергли утверждения о том, что отказ в месте связан с перевесом багажа. Там пояснили, что 90-летний мужчина был зарегистрирован на рейс 2 февраля и у него было оплачено место с увеличенным пространством для ног. Однако кресло расположено у эвакуационного выхода, и авиакомпания не могла посадить туда ветерана.

"По принятым мировым стандартам безопасности возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу", — заявили в пресс-службе.

В лоукостере добавили, что пассажира доставили на борт со специальным сопровождением и разместили на месте, расположенном не у эвакуационного выхода. За услугу "Выбор места" ему вернули деньги.