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В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
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РИА Новости

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

10:01 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
"В помещении, где живет ребенок, инспекторы ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних - ред.) обнаружили за печкой загон с животными (телятами и козлятами), мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детские вещи в беспорядке валялись по всей комнате, внутренний интерьер помещения с отпавшей от стен штукатуркой, некрашеными полами и нависшими проводами "производил угнетающее впечатление".
Как говорится в сообщении, опекун пояснила полицейским, что сильно загружена на работе, поэтому ей удобнее постоянно проживать с малолетней внучкой на ферме, чем в доме, который находится на территории села.
Ребенка у опекунши изъяли и направили в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.
Воспитанник одного из детских домов
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МВД РФВладивостокУссурийскПроисшествия
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