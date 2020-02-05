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В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
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РИА Новости

В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян

09:44 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкТюменский аэропорт Рощино. 5 февраля 2020
Тюменский аэропорт Рощино. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Тюменский аэропорт Рощино. 5 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самолет ВКС РФ доставил в Тюменскую область 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса.
"Самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 80 граждан Российской Федерации, эвакуированных из города Ухань Китайской Народной Республики", - сообщает Минобороны РФ.
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту
Вчера, 16:26
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Отмечается, что состояние прибывших россиян удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено. Все они будут будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
04:03
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
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Воздушно-космические силы РоссииВОЗТюменская областьУханьОбщество
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