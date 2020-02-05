В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самолет ВКС РФ доставил в Тюменскую область 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса.
"Самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 80 граждан Российской Федерации, эвакуированных из города Ухань Китайской Народной Республики", - сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что состояние прибывших россиян удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено. Все они будут будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.