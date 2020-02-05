В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет

По ее словам, около кафе на улице Побратимов злоумышленники напали на двоих граждан, одному из которых удалось вырваться и убежать.

"Второго потерпевшего нападавшие посадили в салон его автомобиля, а затем, угрожая физической расправой, похитили 300 тысяч рублей, банковские карты, 6 телефонов, наручные часы, травматический пистолет и личные документы. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей", - сказала Волк.

Полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в московском кафе. В ходе обысков обнаружено и изъято похищенное имущество, а также предметы, визуально схожие с пистолетами и патронами, которые направлены на баллистическую экспертизу.