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В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
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РИА Новости

В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет

09:42 05.02.2020 (обновлено: 09:57 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых в том, что в подмосковных Люберцах они ограбили прохожего на миллион рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, около кафе на улице Побратимов злоумышленники напали на двоих граждан, одному из которых удалось вырваться и убежать.
"Второго потерпевшего нападавшие посадили в салон его автомобиля, а затем, угрожая физической расправой, похитили 300 тысяч рублей, банковские карты, 6 телефонов, наручные часы, травматический пистолет и личные документы. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей", - сказала Волк.
Полицейские установили и задержали подозреваемых по месту жительства и в московском кафе. В ходе обысков обнаружено и изъято похищенное имущество, а также предметы, визуально схожие с пистолетами и патронами, которые направлены на баллистическую экспертизу.
В отношении фигурантов возбуждено дело по статье "Грабеж", они арестованы.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваЛюберцыПроисшествия
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