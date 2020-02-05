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Новое оружие России
2020-02-05T09:38+0300
https://ria.ru/20200205/1564266030.html
Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
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РИА Новости

Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году

09:38 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ"
Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки Коалиция-СВ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 5 фев – РИА Новости. Испытания новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данного орудия - концерна "Уралвагонзавод".
"Завершение испытаний 152-мм самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" предусмотрено в 2022 году. Вопрос поставки САУ на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ", - сказал собеседник агентства.
Генеральный директор Уралтрансмаш Дмитрий Семизоров
17 декабря 2019, 10:00
Дмитрий Семизоров: артустановка "Коалиция-СВ" обгоняет время
На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" являются первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск.
152-мм гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском "Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". 9 мая 2015 года "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.
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Новое оружие РоссииУралвагонзаводРоссия
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