Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году

"Завершение испытаний 152-мм самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" предусмотрено в 2022 году. Вопрос поставки САУ на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ", - сказал собеседник агентства.

152-мм гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском "Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". 9 мая 2015 года "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.