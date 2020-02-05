СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.
По данным издания, в 2019 году Россия получила обратно 250 миллиардов рублей, а предоставила — 215 миллиардов. Разница выплат, таким образом, составила 35 миллиардов рублей.
Сумма погашенных долгов в прошлом году стала рекордной за десятилетие. По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, погашение ускорилось из-за наступления сроков оплаты основной части долга сразу у пяти-шести заемщиков.
В последний раз положительная разница отмечалась в 2010 году: тогда кредиторы вернули 53 миллиарда рублей, а получили 14 миллиардов.