СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов

По данным издания, в 2019 году Россия получила обратно 250 миллиардов рублей, а предоставила — 215 миллиардов. Разница выплат, таким образом, составила 35 миллиардов рублей.

В последний раз положительная разница отмечалась в 2010 году: тогда кредиторы вернули 53 миллиарда рублей, а получили 14 миллиардов.