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Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
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РИА Новости

Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР

09:34 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области
Сотрудники военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, обесточен поселок, сообщил журналистам глава администрации Иван Приходько.
"Идёт обстрел поселка шахты "6/7" из тяжёлого вооружения. Три прилёта по адресу Мира, 21. Упало порядка 20 мин калибра 120 миллиметров. Посёлок "6/7" обесточен", - сказал Приходько.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Иван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаУкраинаВ мире
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