Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Украинские силовики в среду обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, обесточен поселок, сообщил журналистам глава администрации Иван Приходько.

"Идёт обстрел поселка шахты "6/7" из тяжёлого вооружения. Три прилёта по адресу Мира, 21. Упало порядка 20 мин калибра 120 миллиметров. Посёлок "6/7" обесточен", - сказал Приходько.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.