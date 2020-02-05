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2020-02-05T09:29+0300
https://ria.ru/20200205/1564265731.html
Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
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РИА Новости

Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ

09:29 05.02.2020
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© Фото : Главархив МосквыАрхивные фотографии и документы о великой отечественной войне, рассекреченные Главархивом Москвы
Архивные фотографии и документы о великой отечественной войне, рассекреченные Главархивом Москвы
© Фото : Главархив Москвы
Архивные фотографии и документы о великой отечественной войне, рассекреченные Главархивом Москвы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Столичный Главархив за последние годы рассекретил более 11,5 тысячи документов о Великой Отечественной войне, их можно увидеть в электронном формате и на выставках, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"За последние годы в столичном Главархиве сняли гриф секретности более чем с 11,5 тысячи документов периода Великой Отечественной войны. Среди них свыше 4300 дел, освещающих работу Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что еще 7300 дел содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов.
Увидеть рассекреченные документы можно в формате электронных изданий и на выставках. Так, например, в формате виртуальных выставок на платформе "МЭШ" размещено около 650 архивных документов и фотографий о войне.
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Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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