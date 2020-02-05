Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Столичный Главархив за последние годы рассекретил более 11,5 тысячи документов о Столичный Главархив за последние годы рассекретил более 11,5 тысячи документов о Великой Отечественной войне , их можно увидеть в электронном формате и на выставках, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За последние годы в столичном Главархиве сняли гриф секретности более чем с 11,5 тысячи документов периода Великой Отечественной войны. Среди них свыше 4300 дел, освещающих работу Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 7300 дел содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов.