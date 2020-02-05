Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев — РИА Новости. В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Все прибывшие пройдут карантин. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны.
"Граждане России прибывают домой, чтобы уйти от излишних рисков, которых они опасаются. <...> По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что в Тюменской области сделано все, чтобы не было рисков", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Второй борт с эвакуированными гражданами находится на дозаправке на аэродроме Восточного военного округа. Вскоре он также прибудет в Тюмень.
Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки 2019-nCoV, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Вспышка 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека, 911 пациентов выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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