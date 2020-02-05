На Филиппинах подтвердили третий случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Третий случай заражения Третий случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на Филиппинах , сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на минздрав страны.

Как заявил на пресс-конференции в среду представитель минздрава Филиппин Эрик Доминго, новый случай заболевания был выявлен у 60-летней женщины из китайского города Ухань, которая в январе через Гонконг прибыла в провинцию Себу. Затем она направилась в город Бохоль, где обратилась к медикам после обнаружения симптомов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье один из заболевших коронавирусом, 44-летний мужчина из Уханя, скончался на Филиппинах. Как заявило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения, эта смерть от коронавируса стала первой за пределами Китая.

По данным телеканала, в настоящее время 133 пациента остаются под наблюдением филиппинских специалистов из-за подозрений на коронавирус.

Ранее Филиппины запретили выдачу туристических виз прибывающим в страну гражданам Китая.