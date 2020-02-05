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В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену
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РИА Новости

В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену

09:15 05.02.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой Фонда перспективных исследованийГлава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда перспективных исследований
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
"В текущем году фонд планирует провести испытания демонстратора движителя (механизм передвижения в пространстве – ред.). После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два", - сказал Давыдов.
По его словам, сейчас основными средствами перемещения в воздухе являются самолеты, вертолеты, начинают появляться новые летательные аппараты по типу конвертопланов и коптеров.
Новый летательный аппарат получил название "Циклолет". Он взял самое лучшее от вертолета, но лишен его недостатков. Как пояснил Давыдов, вертолетный винт имеет разную скорость набегающего потока воздуха на всей длине его лопастей. Движитель у нового аппарата имеет цилиндрическую форму, а сами лопасти размещаются по периметру вращающегося цилиндра. Это позволяет моментально менять вектор тяги.
"Летательный аппарат с таким движителем будет обладать уникальной маневренностью. В отличие от вертолета, он сможет сесть на наклонную плоскость или состыковаться с вертикальной стеной. Это позволит на качественно новом уровне проводить спасательные операции, обеспечивать полеты в горной местности и в тесных условиях городской застройки", - сказал Давыдов.
Он добавил, что реализация проекта "Циклолет" может открыть нишу принципиально нового класса летательных аппаратов.
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
03:28РИА Наука
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Виталий ДавыдовМоскваРоссияБезопасность
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